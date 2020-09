Nuova Renault Arkana, il crossover ibrido per l'Europa

Sentivate il bisogno di un nuovo crossover? Renault decisamente sì, visto che ha appena presentato il nuovo Renault Arkana per il mercato europeo. La data di commercializzazione è fissata per il 2021, dovrà dunque vedersela con il nuovo Opel Mokka e con la rinnovata Peugeot 3008.

La prima volta che abbiamo sentito parlare di questa vettura è stato nell’agosto del 2018, mostrata da Renault come una show car. Ora, dopo esserci affacciata sul mercato russo in versione a benzina, la Arkana è pronta a sfidare il vecchio continente con nuove colorazioni e un pacchetto RS-Line alquanto ricco. Internamente abbiamo un sistema di infotainment con tablet centrale piazzato in verticale da 4,2, 7 oppure 10,2 pollici in base all’allestimento.

La nuova Renault Arkana si presenta in Europa con un’offerta ibrida inedita per il segmento, con la motorizzazione E-TECH Full Hybrid da 140 CV e le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e TCe 160 con sistema micro-ibrido a 12V. La tecnologia E-TECH Hybrid, già vista su Clio, Captur e Mégane, è un’innovazione Renault che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e che si basa sull’esperienza del Gruppo nei veicoli elettrici e nella Formula 1.



Come accennato in apertura, la nuova Renault Arkana farà il suo debutto commerciale nel corso del primo semestre del 2021.