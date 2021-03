La nuova Renault Arkana sta arrivando, a marzo si aprono gli ordini

Gli ordini della nuova Renault Arkana si apriranno in Italia in questo mese, due anni dopo il debutto del crossover coupé compatto nel mercato russo. Il modello pensato per il mercato europeo godrà della piattaforma modulare CMF-B, ora utilizzata da Clio e Captur, mentre l'Arkana russa sfrutta la piattaforma B0+, condivisa con la Dacia Duster.

La Renault Arkana sarà offerta esclusivamente con motori ibridi. A vertice della gamma è proposta la tecnologia E-TECH Hybrid: il quattro cilindri da 1,6 litri e 91 CV è affiancato da due unità elettriche: un motore elettrico da 48 CV e un generatore da 15 CV. I 140 CV combinati sono scaricati a terra da un cambio automatico multimodale che permette - in città - di sfruttare la propulsione completamente elettrica nell'80% del tempo.

La gamma si completa con due mild-hybrid, entrambi dotati di quattro cilindri turbo da 1,3 litri. Il motore endotermico è accoppiato ad una trasmissione a doppia frizione EDC e ad una batteria a 12V, posizionata sotto il sedile del passeggero. Fin da subito sarà disponibile la variante da 138 CV, mentre per il top di gamma da 158 CV bisognerà aspettare ottobre.

Come la vettura gemella Samsung XM3, anch'essa dotata di piattaforma CMF-B, la Renault Arkana destinata all'Italia sarà costruita in Corea del Sud. La gamma E-TECH di Renault si completerà con l'arrivo nei prossimi mesi di Captur E-TECH Hybrid e Mégane E-TECH Plug-In Hybrid.