Nuova Renault Arkana 2023: arriva l'allestimento Esprit Alpine, Mild o Full Hybrid

Lo scorso 7 luglio siamo volati in Belgio per provare la nuova Renault Clio Full Hybrid nella sua sportiveggiante variante Esprit Alpine. Un allestimento che rappresenta la vera novità di questa “quinta generazione e mezza” di Clio, ora pronta a caratterizzare anche Arkana.

Il C-SUV Coupé del marchio francese è dunque pronto ad abbracciare la Nouvelle Vague voluta dal CEO Luca De Meo dotandosi del nuovo logo Renault Nouvel’R e allineandosi in termini di offerta alla nuova Clio. Abbiamo infatti gli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine che sostituiscono i precedenti. Le novità riguardano già il livello di base Evolution, che guadagna il navigatore incluso di serie nel sistema multimediale Renault EASY LINK (lo stesso identico di Clio, purtroppo non il più recente di Austral, Espace e Mégane E-Tech). Sistema che ormai è in grado di far funzionare Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il quadro strumenti base del primo allestimento è sempre da 7”, ora però mostra le informazioni su una superficie più ampia.

La variante Techno si fa notare per via della lama aerodinamica del paraurti in tinta carrozzeria, i cerchi ripresi dagli allestimenti precedenti R.S. Line ed E-Tech Engineered, logo e scritte in Cromo Satinato. In gamma compare poi per la prima volta la tinta carrozzeria Blu Notturno.

Sul fronte delle motorizzazioni l’offerta non cambia, anche in questo caso dunque si può parlare di “nuova generazione e mezza”, un aggiornamento che riguarda esclusivamente gli allestimenti. Ritroviamo il sistema E-Tech Full Hybrid 145 CV (lo stesso di nuova Clio) e i motori benzina Mild Hybrid da 140 e 160 CV. Ovviamente la versione più interessante è la E-Tech Full Hybrid 145 CV con motore termico 4 cilindri da 69 kW/94 CV, un motore elettrico da 36 kW e uno starter da 18 kW. Gli ordini di nuova Renault Arkana saranno aperti nel corso dell’estate 2023.