Nuova Renault 5, svelati i prezzi e il listino? Da 24mila a 34mila euro, l'elenco

Una settimana e un giorno fa veniva ufficialmente svelata la nuova Renault 5, la nuova city car elettrica del marchio francese, pronta a sconvolgere il mercato. Obiettivo della Losanga, cercare di conquistare più market share attraverso una vettura green e nel contempo low cost.

Ma quanto costerà la nuova Renault 5? Ufficialmente non sono stati ancora comunicati i prezzi, anche se da sempre si parla di un prezzo d'attacco attorno ai 25mila euro. A venire in soccorso è L'Argus, quotidiano francese del settore, che viene ritenuta una fonte altamente attendibile.

Ebbene, secondo le informazioni in possesso dei colleghi, la nuova R5 dovrebbe avere una base di partenza di 24mila euro, quindi in linea con le aspettative. Il riferimento è al mercato francese ma in ogni caso i prezzi dovrebbero essere molto simili a quelli italiani.

La versione da 24mila euro sarà quella con 95 cavalli di potenza e una batteria da 40 kWh (autonomia da 300 km), il modello base nell'allestimento Techno. Inoltre, sempre stando a L'Argus, gli ordini si apriranno la prossima estate, indicativamente attorno al mese di giugno, dopo di che i primi esemplari saranno presenti nelle concessionarie a settembre, per poi essere consegnate a inizio 2025. I primi modelli disponibili saranno comunque quelli con batterie da 52 kWh e autonomia da 400km, così come spiegato dal CEO del marchio Renault, Fabrice Cambolive ad Autonews.

Per quanto riguarda le altre versioni e gli altri prezzi, l'Evolution, che sarà dotata di una batteria da 40 kWh, costerà 26mila euro, mentre la Techno da 120 cavalli, ma sempre con batteria da 40 kWh, sarà disponibile a due mila euro in più. A trentunomila euro, invece, spazio all'allestimento Iconic con 120 cavalli di potenza e 40 kWh, ma anche alla Techno con 150 cavalli e batteria da 52 kWh. Infine la versione più cara, quella da 34mila euro che prevede un allestimento Iconic, 150 cavalli e una batteria da 52 kWh. Il modello da 120 cavalli sarà disponibile comunque solo a giugno 2025 e da notare che i prezzi si intendono salvo incentivi, di conseguenza il listino si abbasserà ulteriormente grazie ai bonus.

La nuova Renault 5, che sarà dotata di un infotainment con sistema Android, potrebbe convincere anche i più scettici sia per via di un design davvero frizzante, giusto mix fra novità e tradizione, ma anche e soprattutto grazie al prezzo. Al momento l'auto elettrica più economica sul mercato è la Dacia Spring con un prezzo base di circa 21mila euro, di conseguenza per avere la R5, se le anticipazioni verranno confermate, ci vorranno solo 3mila euro in più.