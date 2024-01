Nuova Renault 5, spuntano le foto degli interni e dell'app ufficiale

Della nuova Renault 5 ormai non si smette più di parlare. La tanto attesa city car francese elettrica, che dovrebbe una volta per tutte ribaltare il paradigma "elettrico = costoso", sembra essere in dirittura d'arrivo. Spuntano sempre più nuovi dettagli.

Dopo avervi parlato degli interni della nuova Renault 5 in alcune foto spia, stavolta entriamo più nell'anima dell'auto, attraverso alcuni dettagli sul software. In particolare l'app di riferimento. Questa infatti sembra ricalcare perfettamente lo stile dell'auto anche in termini di marketing e di scelta dei font, con una preponderanza del colore giallo su sfondo nero. A prima vista sembra essere molto intuitiva e carina da vedere, anche se non sappiamo molto sulle sue effettive funzionalità.

Altro dettaglio emerso è il contachilometri e il tachimetro, anche questi a riprendere lo stile cartoonesco dell'auto, con indicatori intuitivi e molto colorati. Ultima immagine degna di nota è quella che a tutti gli effetti si mostra come la home page, dove sono elencati i vari widget di base che sono: carica del telefono, carica, controlli rapidi, localizzazione, servizi e contatti.

Insomma, sembra che l'ecosistema esista e che sia ben progettato, stando almeno a ciò che vediamo. Per le ultime novità di casa Renault, vi lasciamo l'ultimo teaser rilasciato dalla compagnia della nuova Renault 5.