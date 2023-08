Nuova Renault 5 elettrica a 20mila euro un miraggio? 'Più fattibile a 30mila euro'

La nuova Renault 5 è ormai vicina alla produzione in serie, dopo che nelle ultime settimane sono emerse diverse foto della nuova utilitaria francese accuratamente camuffata.

Se tutto andrà come previsto, la storica Renault 5, che insieme a Peugeot 205 Gti e alla Fiat Uno Turbo spopolava negli anni '80, dovrebbe rivedere la luce nel giro di qualche mese, indicativamente a inizio 2024.

Ci sono però dei dubbi in merito al prezzo dell'hatchback d'oltralpe e sono sollevati dai colleghi francesi di Auto-moto. Secondo gli stessi, infatti, è difficile che la nuova R5 arrivi a costare solo 20mila euro, la cifra che Renault aveva annunciato in occasione della presentazione del concept.

Più probabile invece che la vettura arrivi a costare 25 se non 30mila euro. A far venire un po' di dubbi è anche una recente intervista rilasciata da Fabrice Cambolive, direttore generale del marchio di Losange, ad una rivista tedesca, in cui ha affermato che il team di Renault è al lavoro per "offrire un modello elettrico nella fascia di prezzo di circa 25.000 euro", senza comunque mai fare alcun nome.

In ogni caso Losange ha spiegato che si farà di tutto per fare in modo che la nuova R5 green venga proposta "a meno di 30.000 euro" , quindi con un “surplus” di 10mila euro rispetto alla presentazione del concept datata 2021.

Sicuramente non si tratta di un prezzo stratosferico, tenendo conto che la Renault 5 dovrebbe andare a competere nel mercato della Fiat 500e, che costa 33mila euro, ed inoltre bisogna tenere in considerazione che fra le ultime elettriche presentate vi è la Fiat 600 che invece costa 35 o 39 mila euro a seconda dell'allestimento scelto.

Senza dubbio però, la R5 dovrà vedersela con la Tesla Model 3, che di listino sta a circa 40mila euro (potenzialmente 10mila euro in più), ma che con i doppi incentivi in Lombardia viene a costare 30mila euro (contro i potenziali 20mila della Renault).