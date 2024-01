Nuova Renault 5, altro avvistamento a poche settimane dal lancio: il video

Di Renault 5 ve ne abbiamo ampiamente parlato a dovere, ma lo faremo ancora e ancora. L'attesa per questa rinascita di una vettura così iconica (soprattutto per i meno giovani) è sempre più alta, e il pubblico di tutto il mondo (almeno in Europa) non vede l'ora di scoprire più da vicino i dettagli di questa nuova auto elettrica.

Ripercorrendo un attimo il percorso di quest'auto, vi ricordiamo che, per la prima volta, vi abbiamo mostrato gli interni della Renault 5 che si mostrano minimali al punto giusto (da buona auto elettrica) e con una discreta tecnologia a bordo. L'infotainment pare essere a livello cromatico molto coerente con lo stile dell'auto, e il marketing pare essersi mosso molto bene nello svelare passo passo, pezzo per pezzo, quest'auto. Di certo Renault tiene davvero molto a questo progetto che ricordiamo: sarà realizzato totalmente in Francia.

I piccoli angoli, gli scorci e i dettagli di quest'auto sono stati gestiti con contagocce, in modo tale da fornire una visione a pezzi della nuova Renault 5 in modo tale da enfatizzare il più possibile il senso (alla francese) di reinassance che si nasconde dietro questo veicolo.

Malgrado tutti gli spot pubblicitari (con particolare focus sul colore giallo), in realtà pare abbiamo a disposizione già l'intero render definitivo dell'auto, che è trapelato attraverso l'ufficio europeo dei brevetti (prima o poi doveva succedere). Il senso di attesa però resta molto forte e chissà se i francesi riusciranno a a mantenere la loro promessa di un'utilitaria full elettrica da 25.000 euro con futuro versione economica a 20.000. Sarebbe un bel toccasana per il panorama delle auto a batteria e che noi ci auguriamo che le cose vadano al meglio.

Aggiungiamo inoltre che non vediamo l'ora di poter mettere le mani personalmente (in quanto a redazione) su questa nuova Renault 5, e scoprire cosa ha da offrire una vera auto elettrica made in Europe. Nel frattempo potete godervi il video di una prova su strada con auto camuffata.