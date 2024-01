Nuova Renault 4, sarà anche in versione 'van dei panettieri'? Potrebbe essere così

Sta passando un po' in secondo piano, eppure la Renault 4 fa parte del piano che spingerà il brand francese verso i nuovi orizzonti dell'elettrificazione made di Europe, o meglio, made in France. Infatti tendiamo a parlarvi molto della prossima Renault 5, ma poco della 4. Ecco allora qualche informazione.

Arriverà nel 2025 e si chiamerà (per esteso) "Renault 4 E-Tech", una versione elettrica della celebre Quatrelle, che sarà disponibile non solo come berlina, ma anche come veicolo commerciale, reincarnando anche la storica Renault F4. (sapevate che il vecchio Renaul4 aveva un passo destro diverso da quello sinistro? Sapete il perchè? Ve ne abbiamo parlato).

Questa mossa del gruppo Renault rappresenta un passo ulteriore nell'espansione della gamma, già caratterizzata dalle neo-retrò Renault 5 e 4L, quest'ultima annunciata al Salone di Parigi nel 2022 e prevista sul mercato nel 2025. La versione commerciale, insieme a una variante in vetro della F4, completerà la gamma Renault Kangoo, rievocando lo spirito dell'iconica Renault 4 Fourgonnette degli anni '60.

Questo furgone Renault 4 E-Tech, con caratteristiche da avventurieri (ottimo infatti anche per sezioni di campeggio), ricorderà anche la Matra-Simca Rancho, un vecchio precursore dei SUV degli anni '70 e '80. Renault 4 avrà una lunghezza di circa 4,25 m e riprenderà in mano il testimone dei piccoli furgoni come Citroën Nemo, Fiat Qubo e Peugeot Bipper, offrendo una soluzione urbana e compatta, pur col vano posteriore allungato, tipico dei van. La progettazione di questo mezzo è guidata da Gilles Vidal e mira a evitare l'aspetto antiestetico e scomodo del passato, garantendo un collegamento stilistico con il Renault Express e il suo antenato, il Renault 4 Fourgonnette.