Nuova Renault 4, ecco le prime foto spia dell'attesa elettrica

La rinascita della Renault 4, che sarà presentata quest'anno, è stata immortalata attraverso alcune immagini spia, e che rivelano una vettura significativamente più alta di quanto ci aspettavamo. Questo pur mantenendo le proporzioni generali e il distintivo montante C inclinato del modello originale.

Dettagli retrò come i gruppi ottici e un design che richiama gli anni '60, sia all'interno che all'esterno, accentueranno il suo fascino vintage. Gli elementi di design più estremi del concept, come le ali esageratamente larghe e le minigonne in plastica prominenti, saranno attenuati sul modello di produzione, che si posizionerà come un crossover compatto orientato all'uso in città, pur mantenendo un accenno alla sua originaria praticità.

Renault 4, destinato al lancio sul mercato nel 2025, si presenta come un'evoluzione del concetto "4Ever Trophy" del 2022, slogan ispirato alla leggendaria Dakar, e adotterà la stessa piattaforma Ampr Small EV della nuova Renault 5, che verrà presentata questo 26 febbraio, e che occupa il segmento inferiore.

Diretta concorrente della Jeep Avenger e della prossima Mini Aceman, Renault 4 elettrico trae ispirazione visiva dalla sua controparte degli anni '60: un'icona che ha venduto oltre otto milioni di unità in tutto il mondo durante tre decenni di produzione, considerata ampiamente il primo veicolo hatchback di massa al mondo.

Il progettista del concept, Sandeep Bhambra, ha dichiarato che l'obiettivo era rendere la Renault 4 l'auto più versatile del segmento, mentre la 5 sarebbe più orientata alla città. Si prevede però (per ora) che la 4 verrà offerta solo con trazione anteriore, come la 5, garantendo una manovrabilità e ottimale in ambito urbano.

Si prevede inoltre che condividerà la batteria da 52 kWh della Renault 5, offrendo un'autonomia di quasi 400 chilometri e sarà disponibile con un motore da 134 CV, garantendo prestazioni competitive rispetto ai suoi rivali. Le prime immagini dell'abitacolo della 4 rivelano un design distintivo rispetto ai modelli Mégane e Scenic, con un'enfasi sull'ultima generazione del sistema di infotainment Renault. La casa francese non ha ancora annunciato la data di presentazione ufficiale della nuova Renault 4, ma si ipotizza che potrebbe avvenire al Salone dell'Auto di Parigi nel mese di ottobre.