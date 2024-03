Nuova Renault 4 elettrica, tutto quello che sappiamo: prezzo da 30mila euro?

La nuova Renault 4 elettrica sarà svelata ufficialmente alla fine dell'anno in corso, precisamente durante il Motor Show di Parigi, dal 14 al 20 ottobre prossimi. Dopo il reveal della R5 un'altra interessante green nella line up della Losanga con l'obiettivo di conquistare sempre più fette di mercato.

Ma come sarà la nuova Renault 4, fotografata per la prima volta a fine febbraio? La prima cosa da sapere è che, a differenza di quanto si pensava, la R4 sarà posizionata sopra la 5. Di fatto sarà una Renault 5 in versione SUV, un po' come ad esempio è la Captur per la Clio. Del resto la 4 è sempre stata un'auto molto capiente, utilizzata ad esempio all'epoca dai panettieri per trasportare il pane, mentre in Francia veniva utilizzata dalle poste per consegnare le lettere.

Le indiscrezioni narrano di un'auto lunga 4,1 metri contro i 3,92 della 5, di conseguenza parliamo di un B-SUV. Esteticamente la 4 sarà simile al secondo prototipo presentato dopo il concept di Parigi 2022, e a differenza della Renault 5 non sarà troppo vicina alla sua antenata. In ogni caso qualche riferimento ci sarà, come ad esempio il cofano piatto e il posteriore “angolato”, oltre al terzo finestrino laterale trapezoildale e ai parafanghi anteriori molto avvolgenti.

Internamente la plancia della 4 sarà simile a quella della 5 con due schermi da 10 pollici e qualche elemento old school, ma ci sarà più spazio grazie al fatto che la 4 sarà più grande della sua “sorella”, così come il bagagliaio. A livello di batteria vi sono invece un po' di dubbi e non è da escludere che non vi sia la versione da 40 kWh che monta la Renault 5 entry level, tenendo conto delle dimensioni maggiori della R4, mentre per quanto riguarda le potenze, sono ipotizzabili 120 e 150 cavalli.

Infine il prezzo e anche in questo caso il riferimento sarà la 5: tenendo conto che quest'ultima costerà attorno ai 24mila nel modello base è probabile che la 4 venga a costare qualche migliaio di euro in più, quindi più vicino ai 30mila euro, ma comunque inferiore alla concorrenza, leggasi ad esempio la Fiat 600e e la Jeep Avenger che hanno un prezzo compreso fra i 35 e i 40mila euro. Il modello potrebbe essere ordinabile dai primi mesi del 2025 quando inizieranno le consegne della 5.