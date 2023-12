Nuova Ranger Rover elettrica: le prime immagini teaser

Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover, ha annunciato il primo veicolo completamente elettrico del marchio, sottolineando che il design distintivo britannico rimarrà intatto, garantendo al contempo prestazioni all'avanguardia e tecnologia all-terrain.

Questo nuovo SUV di lusso elettrico promette di essere il più silenzioso e raffinato mai creato, mantenendo gli elementi distintivi del marchio, ma ora con zero emissioni. Thomas Müller, Executive Director di Product Engineering presso JLR, ha confermato che la Range Rover Electric offrirà prestazioni comparabili alle versioni V8, con capacità all-terrain sviluppate internamente da esperti Land Rover (Range Rover Sport PHEV ha faticato durante il test dell'Alce).

I test fisici sono in corso e vanno da prove in condizioni estreme in Svezia alle temperature torride a Dubai, per garantire la robustezza del sistema elettrico e un'ottima durata della batteria. La produzione avverrà nello stabilimento di Solihull nel Regno Unito e l'assemblamento avverrà presso il Centro di produzione di propulsione elettrica di JLR a Wolverhampton.

La nuova Range Rover Electric si inserirà nella gamma a fianco dei modelli ibridi esistenti, offrendo una vasta scelta di opzioni per soddisfare le esigenze dei clienti e contribuendo agli obiettivi di zero emissioni nette di carbonio entro il 2039.

