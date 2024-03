Nuova Q6 e-tron, la prima Audi PPE uno spettacolo: 625 km di autonomia e tecnologia à gogo

Audi ha alzato il sipario sulla nuova Q6 e-tron, il primo SUV elettrico ad alte prestazioni costruito sulla nuova piattaforma PPE. Dotato di una batteria con un'autonomia fino a 625km con una sola ricarica, è presente anche nella versione più sportiva, la SQ6, che può godere di ben 510 cavalli.

A una settimana esatta dal lancio della nuova Audi A3 2024, il marchio dei 4 anelli ufficializza l'arrivo di uno dei suoi SUV più tecnologici di sempre e che punta ad essere un nuovo punto di riferimento per il settore green.



Grande attenzione all'efficienza. L'Audi Q6 e-tron ha un consumo di energia minore del 30 per cento rispetto agli altri modelli del brand tedesco, ma senza sacrificare comunque le prestazioni. Sarà una vettura con dimensioni di 4,7 metri di lunghezza e 1,94 di larghezza, mentre il passo sarà di 2,9 metri. Misure che permettono al bagagliaio di poter contenere fino a 526 litri al posteriore, a cui si uniscono i 64 all'anteriore.



Prendendo spunto dalla linea dei tre concept Sphere presentati 3 anni fa, la Q6 e-tron mostra il classico frontale aggressivo in stile Audi, con fari alti e visibili anche sul lato, così come le luci sul posteriore, oltre a delle ampie prese d'aria inferiori e laterali. Altezze importanti anche per quanto riguarda la linea di cintura, mentre i passaruota sono profilati, per evidenziarne maggiormente le misure, e non mancano inserti in nero per dare al tutto una sensazione sportiveggiante che non guasta mai.



Aprendo le portiere troveremo un volante dalle dimensioni ridotte ma non per questo di minor impatto. A farla da padrone sarà comunque il display curvo con virtual cockpit da 11,9 pollici e schermo principale da 14,5. Presente, giusto per non farsi mancare nulla, anche un secondo schermo opzionale da 10,9 pollici per il passeggero. Il sistema di infotainment fa ampio uso dell'intelligenza artificiale e permette più di 800 funzioni oltre ad essere abilitato per più di 100 comandi. Ci sarà inoltre la possibilità di avere un'immagine a realtà aumentata proiettata oltre il parabrezza per una dimensione pari ad uno schermo di 88 pollici.



La grande novità resta però il sistema di fari Audi digital pixel matrix led, uniti alle luci posteriori con tecnologia Oled. La fanaleria segnalerà eventuali pericoli ad altre vetture, e quando la Q6 sarà parcheggiata si attiveranno le luci per segnalare la posizione al passaggio di eventuali veicoli.



Dotata di un'architettura da 800 Volt, la nuova Q6 e-tron monta batterie con tagli da 83 e 100 kilowattora lordi, con tanto di integrazione di sistemi avanzati per caldo e freddo, di modo da evitare eventuali problemi a temperature estreme in un senso o nell'altro. Ci sarà inoltre la pompa di calore per aumentare l'autonomia di 30 chilometri a temperature comprese fra meno 10 e più 20, mentre per quanto riguarda i tempi di ricarica, serviranno 21 minuti per passare dal 10 all'80%, ma in soli 10 minuti si otterrà comunque l'equivalente di ben 255 chilometri di autonomia, per un totale di 625 (consumo di circa 18 kWh/100 km, dati provvisori). I cavalli saranno invece 422 per la Q6 e 483 per la SQ6 che arriveranno comunque con la modalità Boost rispettivamente a 456 e 510.



Infine i prezzi e la data di consegna: 74.700 euro per la Q6 e 93.800 euro per l'SQ6; sarà ordinabile da questo mese con le prime consegne a luglio. “Costruita sulla nuova piattaforma PPE, l’Audi Q6 e-tron rappresenta il nuovo salto tecnologico nella mobilità elettrica premium per i nostri clienti”, le parole di Gernot Döllner, presidente del consiglio di amministrazione di Audi.

