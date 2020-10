Con la nuova promo Suzuki di ottobre la prima rata si paga nel 2021

Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, tantissime aziende e piccoli commercianti hanno avuto non pochi problemi e ancora non sono usciti del tutto dal pantano del COVID-19, proprio per questo motivo Suzuki ha pensato a una nuova promozione che vi permette di pagare la prima rata a gennaio 2021.

L’idea del produttore giapponese è di farvi finire il 2020 senza pensieri, ma come esattamente? Acquistando una nuova Suzuki entro la fine di ottobre e scegliendo un finanziamento Agos Cambio rata abbinato alle formule Suzuki WARRANTY o NO PROBLEM (cliccate qui per saperne di più con il nostro piccolo articolo dedicato) si potrà pagare la prima rata a gennaio 2021.

Ogni cliente avrà facoltà di scegliere se pagare subito, a 30 giorni dalla firma del contratto oppure spostare tutto a 90 giorni dopo un pre-ammortamento. I finanziamenti Agos proposti all’interno dei concessionari Suzuki possono essere sottoscritti per importi fino a un massimo di 35.000 euro, con il relativo piano di rientro che può prevedere dalle 36 alle 96 rate mensili, e svilupparsi dunque su un periodo che va dai 3 agli 8 anni.

Ricordiamo velocemente che con le formule NO PROBLEM e WARRANTY il cliente Suzuki può ottenere assicurazione furto, incendio, scippo, rapina oppure l’estensione di due anni della garanzia oltre i tre canonici offerti dal produttore. Per saperne di più sull’attuale gamma Suzuki, e in particolare sulla nuova SWIFT Hybrid, vi rimandiamo al nostro hub dedicato.