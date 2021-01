Nuova Porsche Taycan a trazione posteriore: debutta la Taycan più accessibile fra tutte

Porsche ha terminato pochi minuti fa la sua tradizionale conferenza annuale, anche se in questo 2021 non si è potuto organizzare alcun evento “in presenza” per i motivi che tutti sappiamo. Anche in streaming però le novità non sono affatto mancate, Pietro Innocenti ha infatti lanciato la nuova Porsche Taycan a trazione posteriore.

Una vettura che in realtà abbiamo già intravisto qualche settimana fa, poiché il marchio tedesco l’ha utilizzata per raggiungere un importante obiettivo: effettuare il più lungo drift di sempre su un’auto elettrica. Ora l’auto si potrà acquistare presso le concessionarie del brand e sul negozio Porsche online, in due declinazioni differenti.

La nuova Taycan a trazione posteriore con Performance Battery (a modulo singolo con capacità lorda di 79,2 kWh) avrà una potenza di 326 CV (408 CV con overboost), effettuerà uno scatto 0-100 km/h in 5,4 secondi, raggiungerà i 230 km/h con ben 431 km di autonomia secondo il nuovo standard europeo WLTP. Ogni cliente potrà poi scegliere la nuova Taycan a trazione posteriore con Performance Battery Plus da 93,4 kWh. In questo caso la potenza arriva a 380 CV (476 CV con overboost), 5,4 secondi per percorrere lo 0-100 km/h, 230 km/h di velocità massima con 484 km totali con una sola carica di energia.

Arriviamo così al prezzo: la nuova Porsche Taycan a trazione posteriore parte da 86.471 euro e diventa di fatto la Taycan più accessibile dell’intera gamma - che vanta, lo ricordiamo, anche la 4S, la Turbo e la Turbo S, presto inoltre arriverà la Taycan Cross Turismo. Anche questa nuova vettura a trazione posteriore si potrà acquistare in leasing, anzi Porsche ha pensato a una soluzione che vi permette di restituire l’auto in caso di insoddisfazione.

Il brand tedesco ha anche fatto una piccola simulazione con una vettura configurata con prezzo di listino di 105.000 euro, che si può avere con una rata leasing mensile di 826 euro.