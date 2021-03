Nuova Porsche Taycan Cross Turismo: segui la presentazione in diretta

Porsche svelerà alle ore 16:00 di oggi, giovedì 4 marzo 2021, la sua nuova Taycan Cross Turismo, variante crossover e dal corpo station wagon della nota elettrica. La casa tedesca offrirà la seconda wagon in listino dopo la Panamera Sport Turismo, tre anni dopo la presentazione del concept Mission E Cross Turismo.

La Cross Trismo, rispetto alla berlina, offrirà un'altezza da terra maggiore, una superiore capacità di carico e un abitacolo più comodo per i passeggeri posteriori, per via della linea del tetto più alta. Considerando il target e le migliori doti fuoristrada, sempre rispetto alla Taycan berlina, ci aspettiamo una gamma interamente composta da veicoli a trazione integrale. L'altezza da terra sarà variabile grazie all'adozione delle sospensioni pneumatiche adattive, tecnologia già usata dalla berlina. Esclusiva della Cross Turismo sarà la modalità di guida CUV, pensata per la guida fuoristrada.

La Taycan Cross Turismo unirà praticità e prestazioni, soprattutto se verrà offerta nelle varianti Turbo e Turbo S. La berlina nei due allestimenti eroga rispettivamente 680 e 761 CV! Potrebbe essere il crossover più potente sul mercato dopo la Tesla Model X Plaid da 1.020 CV.

Siamo curiosi anche di scoprire il prezzo, attualmente la Taycan più economica è la variante a trazione posteriore, con prezzi a partire da 86.471 euro. Considerando esclusivamente gli allestimenti a trazione integrale si parte dai 112.225 euro della 4S Performance fino ad arrivare ai 194.575 euro della Turbo S 5 posti. Supponiamo che la Cross Turismo supererà facilmente la soglia dei 200.000 euro nelle versioni più sportive.

Concludiamo la notizia ricordandovi nuovamente l'appuntamento alle ore 16:00 odierne (giovedì 4 marzo 2021), in calce troverete il link per la diretta YouTube.