Ecco la nuova Porsche Taycan Cross Turismo: avvistata alla colonnina di ricarica

Dopo tante foto spia, prototipi camuffati beccati in strada e voci di corridoio insistenti, abbiamo finalmente delle riprese molto chiare e definite sulla nuova Porsche Taycan Cross Turismo. La pubblicazione in alto è a cura di Bjorn Nyland, un grande appassionato di motori residente in Norvegia.

Nyland si è recentemente imbattuto in una Taycan Cross Turismo senza soluzioni di camuffamento invasive (presenti solo depistaggi in rosso intorno ai fari), per cui possiamo ammirare le forme della coda e dei fari posteriori.

Il fatto più evidente è di sicuro l'enorme differenza dimensionale del retrotreno tra Taycan standard e Cross Turismo. In molti si aspettavano che, per preservare i tratti sportivi che caratterizzano la EV tedesca, i designer non avrebbero modificato troppo il look generale, ma a quanto pare si sbagliavano di grosso.

Tutte le varianti di Taycan attualmente sul mercato offrono 366 litri di spazio nel bagagliaio posteriore e ulteriori 81 litri sotto il cofano, e si posizionano pertanto fra le berline più virtuose da questo punto di vista. Partendo da una base simile, la Taycan Cross Turismo potrebbe davvero stupire i consumatori. Per fare un paragone andando a leggere i dati della "sorella", la Panamera Cross Turismo, troviamo uno spazio di 517 litri o 1.384 litri coi sedili posteriori ribaltati, per una differenza con la Panamera a quattro porte piuttosto marginale. Purtroppo al momento possiamo soltanto speculare, e aspettiamo perciò con grande curiosità comunicazioni Porsche in tal senso.

Nel frattempo i consumatori, nel corso degli ultimi mesi, hanno contribuito a delineare un quadro forse in atteso all'interno della casa automobilistica tedesca: la Taycan vende benissimo in tutte le sue varianti, ma la Panamera è pesantemente bistrattata.



