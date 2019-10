La nuova Porsche Taycan assemblata da zero in un nuovo video ufficiale

All'inizio di questo 2019 vi abbiamo mostrato la costruzione di una Tesla Model 3 in time lapse, condensata in appena 45 secondi. Oggi tocca a quella che probabilmente è l'elettrica del momento, visto il clamore che ha suscitato dalla sua presentazione: la Porsche Taycan.

Il video in pagina è stato pubblicato proprio da Porsche ed è stato girato presso lo stabilimento di Zuffenhausen, dove la Taycan viene costruita per intero. Questa volta non si tratta di un velocissimo time lapse, anzi: abbiamo a che fare con quasi 30 minuti di raw footage che mostra con calma e dovizia di particolari tutto il processo produttivo che serve per ottenere una Taycan completa e funzionante.

Questa la didascalia ufficiale: "Guardate come la nuova prima sportiva Full Electric viene assemblata presso gli impianti di Zuffenhausen, in Germania. Ogni passaggio è ottimizzato per rendere la Taycan efficiente e precisa in ogni dettaglio - toccando livelli produttivi altissimi."

Ricordiamo che nel corso del 2020 dovrebbero essere 20.000 le Porsche che saranno consegnate, già prenotate e vendute, mentre durante lo stesso anno la produzione dovrebbe subire un'accelerata per soddisfare l'alta richiesta nel 2021. Mettetevi dunque comodi e guardate come una Porsche Taycan viene assemblata pezzo dopo pezzo, lungo una catena di montaggio che vede robot e umani lavorare insieme.