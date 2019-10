Nuova Porsche Taycan 4S: taglio di prezzo per la sportiva elettrica

Lo scorso mese di settembre abbiamo assistito al lancio ufficiale della nuova Porsche Taycan, sportiva elettrica Made in Germany che oggi guadagna una nuova variante: date il benvenuto alla Porsche Taycan 4S.

Al debutto il produttore tedesco ha lanciato sul mercato (in preordine, anche se il 2020 è già tutto sold out) le nuove Taycan Turbo e Turbo S, potenti vetture elettriche dal prezzo non proprio abbordabile. Parliamo infatti di sportive premium da 156.817 euro e 190.977 euro, prezzi che hanno fatto storcere il naso a molti appassionati - soprattutto pensando che una Tesla Model S Performance super accessoriata non costa oltre i 123.000 euro.

Con questa Porsche Taycan 4S si abbassa leggermente l'asticella, aprendo le porte a un pubblico molto più ampio: il prezzo europeo non è stato ancora diffuso, conosciamo però quello americano, 103.800 dollari di partenza con la batteria Performance, 110.380 dollari per la 4S con Performance Battery Plus. Turbo e Turbo S invece costano negli States 150.900 dollari e 185.000 dollari, cifre non troppo lontane da quelle europee che dovrebbero dunque lasciare intendere un taglio di prezzo deciso - circa 45.000 euro?

Attorno ai 100.000 euro avremmo una Taycan davvero competitiva, con Elon Musk che dovrebbe iniziare a preoccuparsi, ma cosa otteniamo con questa cifra? Innanzitutto una batteria Performance da 79,2 kWh, con i 93,4 kWh opzionali. In termini di potenza parliamo di 390 kW, pari a 530 CV - che diventano 420 kW e 571 CV con il pacchetto Performance Battery Plus. In entrambi i casi abbiamo 250 km/h di velocità massima con 407 km di autonomia con l'accumulatore standard, 463 con quello potenziato. La velocità di ricarica invece tocca i 225 kW con la standard, 270 kW con la Plus. Una mossa davvero intelligente da parte di Porsche che potrebbe moltiplicare ulteriormente le vendite...