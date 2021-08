Nuova Porsche Taycan 2021: arrivano Android Auto e il parcheggio remoto da smartphone

La Porsche Taycan, la prima vettura 100% elettrica del marchio di Stuttgart, è stato sicuramente un successo travolgente. Un successo che ha portato di recente alla creazione della nuova Porsche Taycan Cross Turismo, che abbiamo guidato in anteprima in Francia. Ora però per il modello originale è tempo di un piccolo ma essenziale refresh.

Fra le prime novità della nuova Porsche Taycan 2021 troviamo sicuramente il nuovo sistema operativo Porsche Communication Management (PCM), ora in grado di funzionare con Android Auto. Da non sottovalutare neppure l’arrivo del Remote Park Assist, per la prima volta a bordo di una Taycan; grazie a questa funzione il parcheggio si potrà controllare anche da remoto via smartphone, senza che il conducente sia seduto al posto di guida. La feature funziona sia in entrata che in uscita, con parcheggi paralleli e perpendicolari.



La gamma si arricchisce poi di nuovi colori grazie alle opzioni Paint to Sample e Paint to Sample Plus, con le quali potrete scegliere anche tinte iconiche anni ‘90. A livello tecnico, la nuova Taycan 2021 non verrà omologata separatamente, autonomia, potenza, capacità della batteria e il resto della scheda tecnica rimarranno dunque identici al modello originale.



È stata però migliorata la gestione termica e le funzioni di ricarica, ad esempio con il Turbo Charging Planner la batteria ad alta tensione potrà essere riscaldata in maniera superiore rispetto a prima, in questo modo si potrà ricaricare ancora più velocemente. Mentre i tecnici lavoravano a questo piccolo refresh, la rete di ricarica Porsche Charging Service raggiungeva i 200.000 punti di ricarica sparsi in tutta Europa, in 20 Paesi diversi. Se nel 2020 è stato un sold-out completo di tutte le unità disponibili, nella prima metà del 2021 Porsche ha già venduto altre 20.000 Taycan, un successo 100% elettrico - di recente disponibile anche con la sola trazione posteriore.