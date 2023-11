Nuova Porsche Panamera, svelati gli interni: tantissimi schermi e alta tecnologia

Ecco alcuni dettagli dell'interno della nuova Porsche Panamera che è stata anche recentemente avvistata a Los Angeles senza camouflage. Questa versione rinnovata adotterà il concetto di "Driver Experience" introdotto nella Porsche Taycan, che rende i comandi di guida facilmente più accessibili favorendo una guida più intuitiva.

Per questa nuova versione della Panamera assisteremo a una ridefinizione del concetto di interni. Le principali differenze visibili rispetto al modello precedente riguardano i display. La nuova Panamera adotterà un display da ben 12,6 pollici per l'infotainment e, come opzione aggiuntiva, un secondo touchscreen da 10,9 pollici, che consentirà al passeggero anteriore di utilizzare funzioni come un cronometro o servizi di streaming come YouTube e TikTok.

Inoltre Porsche ha semplificato il selettore delle marce trasformandolo in una levetta e spostandolo tra il cruscotto e lo schermo dell'infotainment. Il finto motorino di avviamento a chiave è stato sostituito da un pulsante di arresto/avvio. Per la prima volta dalla sua prima iterazione, la nuova Panamera metterà anche a disposizione interni privi di pelle.

Sebbene non siamo di fronte ad un vero e proprio restyling, l'abitacolo è stato notevolmente ridimensionato, con più spazio per le gambe nei sedili posteriori e una maggiore capacità del bagagliaio rispetto al modello precedente. Inoltre sono state apportate modifiche alla piattaforma, alla struttura della carrozzeria, alle trasmissioni, al telaio e al software.

La data di presentazione ufficiale della terza rivisitazione della Porsche Panamera è prevista per il 24 novembre. Inoltre, a fianco della nuova Panamera, è anche prevista successivamente una versione elettrica di Porsche Boxter.