Porsche Panamera 2024, spuntano in rete nuovi render: sarà così?

Sono state pubblicate delle foto render di quello che dovrebbe essere il design della prossima generazione di Porsche Panamera, l'ammiraglia della nota casa tedesca. Dopo le foto spia emerse sul web, si sta cercando di immaginare come possa essere la nuova supercar teutonica e il risultato sono degli scatti che potete trovare su questa pagina.

La Panamera che uscirà dagli stabilimenti Porsche nei prossimi anni sarà la terza generazione della stessa vettura, dopo il lancio nel 2016 e il restyling avvenuto nel 2020. L'azienda sta testando una serie di prototipi per cercare di capire quale possa essere il migliore, anche se, vedendo le foto spia più recenti, il nuovo modello non sembrerebbe discostarsi troppo dall'attuale generazione della prima Porsche a cinque porte della storia. Siamo quindi di fronte a un secondo profondo restyling piuttosto che a una vera e propria “new generation”, ma in ogni caso solo le foto ufficiali ci daranno il reale responso.

Dalle foto pubblicate sul web sono emersi dei dettagli ben visibili, come ad esempio i nuovi fari a LED che avranno una forma più spigolosa rispetto a quelli precedenti, mentre il paraurti sarà dotato di prese d'aria più grandi con l'aggiunta di due LED che serviranno da indicatori di direzione e fari. Per quanto riguarda la carrozzeria, ai lati si possono notare dei condotti dell'aria nei parafanghi anteriori che sembrano diversi rispetto all'attuale modello, mentre nel posteriore avremo una striscia a LED orizzontale che si estenderà per tutta la lunghezza, soluzione tra l'altro recentemente svelata da Hyundai con la nuova KONA 2024. Per tutte queste ragioni il render della nuova Porsche Panamera realizzato da Nikita Chuiko per il sito Kolesa mostra una vettura molto simile alla generazione attuale, elegante e sportiva al contempo.

La Porsche a 5 porte è stata presentata per la prima volta nel 2009 presso il Motor Show di Shanghai e il suo nome deriva dall'omonima corsa dove la vettura teutonica ottenne grandi risultati negli anni '50. L'auto è costruita sulla piattaforma MSB a marchio Volkswagen, utilizzata anche dalla Bentley Continental GT e dalla Flying Spur. I motori che monta sono invece dei V6 e dei V8, con il più potente che supera addirittura 700 cavalli: stando alle info circolanti, la nuova generazione sarà anche elettrica. Vi ricordiamo che l'azienda di Stoccarda è al lavoro anche sulla Porsche 918 Spyder, recentemente 'renderizzata' da Fanart Design.