Nuova Porsche Panamera regina del Nürburgring: è record di categoria

Il circuito del Nürburgring è a disposizione di tutti, è meritocratico ed è fonte di notizia quando si infrange qualche suo record. Porsche lo sa bene e si regala un nuovo primato per l'imminente lancio della Panamera MY 2021.

La berlina ancora camuffata, guidata dal veterano Lars Kern, ha percorso i 20,832 km del Nordschleife in 7:29.81, portandosi a casa il record di "executive car" più veloce. Questa categoria è standardizzata dal ministero federale dei trasporti tedeschi ed è il corrispettivo del segmento E di mercato. Il tempo è di dieci secondi più veloce rispetto a quello fatto registrare dallo stesso Kern a bordo di una Panamera Turbo nel 2016 e batte di un solo decimo la Chevrolet Corvette C8 Z51, niente male per una "pesante berlina". Ma c'è di più, il tempo appena stabilito è stato ottenuto sul circuito completo del Nordschleife, mentre molti record precedenti, per questioni di sicurezza, sono stati cronometrati su un percorso che esclude 200 metri dal totale; con l'altro standard la Panamera MY 2021 avrebbe completato il giro in 7 minuti e 25 secondi! Nürburgring GmbH, che gestisce il famoso tracciato, si è da poco esposta: i prossimi record per essere convalidati ufficialmente dovranno essere stabiliti sul tracciato completo.

La Panamera utilizzata al Ring è equipaggiata con un sedile da corsa e una roll cage, tutto il resto è di serie. Anche gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, pur non essendo disponibili al lancio, arriveranno come optional in futuro.

La nuova Panamera non segnerà una rivoluzione, si tratta di un facelift che mira ad ammodernare e raffinare la fortunata seconda generazione. Arriveranno nuove motorizzazioni ibride e un'inedita Turbo S a benzina. I modelli più sportivi saranno dotati di un assetto totalmente rivisto, elemento di certo determinate sul tempo ottenuto all'"inferno verde".

Siamo sicuri che Porsche sta attualmente lavorando per limare preziosi secondi ai 7 minuti e 42 secondi fatti registrare dalla Taycan, una prestazione, per loro stessa ammissione, migliorabile.