Nuova Porsche Macan T 2022: agile e accessibile con motore 2.0 quattro cilindri

Porsche ha presentato ufficialmente una nuova Macan: da oggi 17 febbraio abbiamo la possibilità di ordinare la nuova Porsche Macan T 2022, una dicitura in passato riservata alle 911 e alle 718.

La lettera T contraddistingue i modelli Touring di Porsche sin dagli anni Sessanta, e nella pratica significa equipaggiamenti esclusivi, motori efficienti e un tuning estremamente preciso. A proposito di motori: a spingere la Porsche Macan T troviamo un motore 2.0 a quattro cilindri che pesa relativamente poco, ha un design compatto e gode di una grande agilità. Bilancia insomma alla perfezione pesi e performance.

Rispetto a un V6 Biturbo da 2.9 litri delle Macan S e GTS il motore della Macan T pesa 58,8 kg in meno sull'asse anteriore. La potenza in ogni caso non manca: abbiamo 195 kW/265 CV con 400 Nm di coppia, un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 6,2 secondi e una velocità massima di 232 km/h.

La nuova Macan T 2022 è anche la prima Porsche a vantare sospensioni in acciaio con il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) di serie, che fa il pari con un telaio ribassato di 15 mm. A bordo troviamo anche il sistema di infotainemnt di nuova generazione Porsche Communication Management (PCM) con un display touch da 10,9 pollici con navigazione online di serie. Il prezzo della nuova Porsche Macan T 2022 parte da 69.462 euro, le consegne in Germania partiranno da aprile 2022.



