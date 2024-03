Nuova Porsche Macan da record, è boom di ordini: 'Siamo già a quota 10.000'

Una mossa audace, ma proficua per adesso: la decisione di Porsche di rendere la Macan totalmente elettrica entro il 2024 è stata accolta con sorpresa da parte di molti osservatori. Tuttavia, i risultati finora sembrano promettenti, con ordini record.

Il CEO del Gruppo Volkswagen e del marchio Porsche, Oliver Blume, ha dichiarato che i primi ordini per la nuova Macan elettrica hanno superato di gran lunga le aspettative, con numeri ancora in attesa per i principali mercati come Cina, Taiwan e Giappone. "La domanda per la Macan elettrica è al di là delle nostre previsioni", ha dichiarato Blume durante la conferenza stampa annuale del marchio a Lipsia. "Siamo fiduciosi che sarà un successo."

Blume ha sottolineato che, nelle prime quattro settimane dal lancio, Porsche ha ricevuto oltre 10.000 ordini per la vettura, nonostante molti acquirenti non abbiano ancora avuto la possibilità di provarla personalmente. Questo è un segno tangibile della qualità e dell'attrattiva del prodotto, secondo Blume.

Una delle vetture più vendute del marchio, la Porsche Macan sarà, dunque solo elettrica, ma manterrà il suo nome originale. Questo a ribadire l'importanza che Porsche attribuisce al futuro della mobilità sostenibile. Il passaggio alla Macan elettrica rappresenta quindi una svolta significativa per Porsche.

Parte della strategia di Porsche coinvolge un aumento dei prezzi, con la Macan elettrica che costerà negli Stati Uniti circa 20.000 dollari in più rispetto alla sua controparte alimentata a gas. Tuttavia, questo aumento è giustificato dalle prestazioni superiori e dalla nuova suite software che offrirà. Ricordiamo che, attualmente, Porsche Macan non è vendibile in Europa; il motivo? L'attuale software integrato non garantisce sufficienti standard di sicurezza imposti dalle nomrative comunitarie.

L'obiettivo finale di Porsche è quello di garantire che i veicoli elettrici siano altrettanto redditizi dei loro predecessori a combustibile fossile. Secondo Lutz Meschke, direttore finanziario di Porsche, questo è cruciale per la sostenibilità economica dell'azienda, e quindi l'aumento dei prezzi sarà inevitabile, almeno per il momento.

Nonostante i successi recenti, Porsche rimane consapevole delle sfide future, incluse le incertezze economiche e i cambiamenti nel panorama globale delle vendite di automobili. Tuttavia, Blume sembra essere ottimista sul futuro dei veicoli elettrici, sottolineando che saranno essenziali per l'evoluzione dell'industria automobilistica.

Su Tûche 1PZ, NERO Clip adesiva Telepass compatibile con nuov è uno dei più venduti di oggi.