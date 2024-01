Nuova Porsche Macan EV, tutto pronto per il lancio: ecco le ultime foto spia

Porsche è stata al centro di numerose polemiche ultimamente, la Macan è stata temporaneamente ritirata dal mercato per via di alcuni aggiornamenti software. Questo almeno per quanto riguarda il modello 2023, infatti la prossima versione promette significative novità.

Porsche ha ufficialmente annunciato che svelerà la tanto attesa Porsche Macan EV il prossimo 25 gennaio 2024. Sul sito web dell'azienda è stato pubblicato un intrigante teaser con il fanale posteriore oscurato del veicolo elettrico accoglie gli appassionati, accompagnato dalla data di presentazione. Attualmente pare che sia sia già disponibile la funzione di preordine.

Questo SUV elettrico, oggetto di attesa e anticipazioni, attinge ispirazione dai rinomati modelli Porsche Taycan e Cayenne, presentando un design coupé e un'ingegneria aerodinamica più studiata. L'obiettivo dichiarato è ottenere un coefficiente di resistenza di 0,25, un notevole miglioramento rispetto allo 0,35 della Macan tradizionale a combustione. Inoltre, la prevista autonomia di circa 482 km si posiziona in modo competitivo nel segmento dei SUV ad alte prestazioni.

La Macan EV si distinguerà grazie a due motori elettrici capaci di erogare una potenza massima di 603 CV sui modelli Turbo. Il cuore pulsante sarà una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, integrata nella nuova architettura DPI da 800 volt di Porsche. La compagnia assicura tempi di ricarica rapidi: dal 10 all'80% in meno di 22 minuti presso stazioni di ricarica da 400 volt.

Gli interni della vettura saranno altrettanto impressionanti e innovativi, con un cruscotto dominato da tre schermi e un sofisticato head-up display con tecnologia di realtà aumentata. Porsche ha dimostrato attenzione ai dettagli mantenendo pulsanti fisici accessibili nel layout del conducente, garantendo così un'esperienza utente intuitiva e di alta qualità.