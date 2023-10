Nuova Porsche Macan EV: ecco le foto senza pellicola camouflage

Vi avevamo già parlato di come potrebbe essere in termini di contenuti il nuovo Porsche Macan. Ora però possiamo dare un'occhiata alle foto che certificano la livrea definitiva del Suv tedesco. Si tratta delle primissime immagini senza alcuna camuffatura e ci permettono di scorgere gli ultimi dettagli che fino ad ora era rimasti celati.

Le foto sono state catturate e diffuse dalla pagina Instagram @wikoclok. Confermate le maniglie delle porte che manterranno la struttura standard (diversamente da quanto si vociferava), confermati anche i montanti posteriori più robusti che riprendono direttamente il fratello maggiore, Porsche Cayenne.

I fari saranno su più livelli, con una striscia di nastro adesivo sotto le luci diurne per coprire gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Il paraurti anteriore avrà un nuovo sistema di aerodinamica attiva con lamelle che si aprono per il raffreddamento durante la guida sportiva.

In una delle versioni più potenti con doppio motore, il futuro Macan raggiungerà un incredibile livello di potenza, con oltre 600 cavalli e una coppia impressionante di 1000 Nm. La base di questo veicolo sarà costituita dalla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Audi.

Il debutto della nuova Porche Macan EV è previsto per la prima metà del 2024, probabilmente in concomitanza con il decimo anniversario del modello. Porsche ha raggiunto anche il prezioso traguardo di marchio più fedele per i clienti.