Nuova Porsche Macan 2021: ancora più sportiva e potente fino a 440 CV

Questo mese di luglio si sta rivelando davvero succoso per gli amanti delle alte prestazioni. Appena ieri abbiamo visto la nuova Audi RS 3, oggi invece è il turno della nuova Porsche Macan.

Tre nuove versioni rivedute e corrette nel design, con migliori prestazioni rispetto alla generazione precedente. Al top della gamma troviamo la Macan GTS, dotata di un motore 2.9 V6 biturbo che eroga 324 kW/440 CV, migliorata di ben 60 CV rispetto alla “vecchia” GTS. Con questa vettura è possibile percorrere lo 0-100 km/h in 4,3 secondi con il pacchetto Sport Chrono, con il quale è possibile toccare i 272 km/h.

Anche la Macan S è equipaggiata con il 2.9 V6 biturbo, la potenza però è limitata a 280 kW/380 CV, 26 CV in più rispetto alla generazione precedente. La velocità massima in questo caso è di 259 km/h, con uno scatto 0-100 possibile in 4,6 secondi. La Macan “base” invece produce 195 kW/265 CV, raggiunge i 232 km/h e scatta nello 0-100 in 6,2 secondi.

Presente su tutta la gamma il Porsche Active Suspension Management (PASM), adattato da zero appositamente per questo nuovo modello; è di serie su S e GTS, mentre è opzionale sulla Macan base. All’interno, la nuova Macan si presenta con una plancia pulita e uno schermo touch centrale da 10,9”, completo di software PCM. La vettura si può già ordinare, verrà consegnata in Europa a partire dal prossimo mese di ottobre. Il prezzo parte da una base di 66.292,99 euro.