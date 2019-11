La nuova Porsche ibrida sarà la '911 più potente di sempre'

Il CEO di Porsche Oliver Blume durante una recente intervista si è fatto sfuggire un importante dettaglio sulla 992, attesa nuova iterazione della linea 911: ci sarà una versione ibrida, e sarà la 911 più potente della storia del brand. Ecco quello che sappiamo.

"Abbiamo detto che la 911 presto avrà una versione ibrida", ha detto Oliver Blume al magazine online di Top Gear. "Sarà la 911 a più alte performance di tutte le 911". Ma le informazioni non finiscono qua: "quindi, non avrà il peso extra delle batterie, sarà una mild hybrid, non una ibrida plug-in. Abbiamo l'esperienza per farlo, basta guardare alla 919 da racing".

Ci immaginiamo che il motore elettrico a forma di disco sarà posizionato a metà posizione tra il motore a sei cilindri e la trasmissione, come vuole il modello adottato fino ad ora per le Porsche elettrificate. Probabilmente sarà un motore più potente di quello della 911 Turbo S, che a sua volta dovrebbe erogare 641 cavalli.

Il fatto che non si tratti di un PHEV ovviamente ci mette in guardia, ed è difficile immaginare fin da subito quale sarà il ruolo della propulsione elettrica nel veicolo. Nei prossimi mesi avremo sicuramente più informazioni sulla natura di questo nuovo veicolo del brand di Stoccarda.