Nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid: svelato il SUV più potente della Purosangue

Nella nuova versione E-Hybrid del potente Porsche Cayenne 2023, la casa tedesca ha migliorato ulteriormente la tecnologia ibrida, aumentando notevolmente l'autonomia e la potenza elettrica. Il motore elettrico genera 174 CV e supporta il V8 biturbo da quattro litri, rivisto in modo significativo, che produce 591 CV.

La potenza combinata spinge il Suv a ben 729 CV con una coppia di 950 nm. Le prestazioni della Cayenne Turbo E-Hybrid riflettono l'obiettivo di voler essere uno dei SUV più sportivi: accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 2095b km/h su pista.

Rispetto al modello precedente, Cayenne E-Hybrid presenta un'importante innovazione: una batteria ad alto voltaggio molto più capiente (25,9 kWh) posizionata sotto il vano bagagli. Questa batteria ampliata permette una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica. Inoltre, è presente un nuovo caricabatterie di bordo da 11 kW che riduce il tempo di ricarica a meno di 2,5 ore utilizzando una wallbox o un caricabatterie compatibile.

I nuovi modelli Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid vantano un sistema di sospensioni pneumatiche adattive con nuove camere e valvole doppie. Questo sistema consente una regolazione separata delle impostazioni di compressione ed estensione delle sospensioni. Ciò comporta vantaggi come un miglioramento del comfort e della manovrabilità, oltre a un'ampia gamma di regolazioni tra le impostazioni Comfort e Sport Plus del sistema.

Vi è anche incluso di serie il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Per quanto riguarda il Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) e l'asse posteriore sterzante, questi possono essere aggiunti come optional a pagamento per ulteriori miglioramenti delle prestazioni e della maneggevolezza del veicolo.

Se l'elettrificazione per Porsche procede in maniera graduale e attenta, questa vecchia 911 con dentro un motore Tesla potrebbe aiutare a rendere l'idea di dove il marchio può arrivare (sempre che non lo consideriate uno scempio).

Gli interni presentano inserti in alluminio sul cruscotto e sulle porte, che, insieme al tettuccio in materiale Race-Tex, creano un'atmosfera super sportiva. L'equipaggiamento standard comprende un volante GT Sport riscaldato con un interruttore per selezionare la modalità di guida preferita e sedili sportivi in pelle regolabili in 18 diverse posizioni.

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid è il secondo dei tre modelli ibridi della Cayenne che Porsche introdurrà quest'anno. Questi modelli Turbo E-Hybrid sono disponibili per l'ordine e si prevede che arriveranno presso i concessionari statunitensi nel secondo trimestre del 2024. La Cayenne Turbo E-Hybrid ha un prezzo consigliato di 135.000 euro, escludendo le spese di consegna, elaborazione e gestione pari a circa 1.500 euro. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé invece, ha un prezzo consigliato di circa 140.000 euro.