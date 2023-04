Nuova Porsche Cayenne restyling 2023: il SUV di Stoccarda si rinnova dentro e fuori

Dopo aver svelato il frontale, la Porsche Cayenne ha fatto ufficialmente il suo debutto. In occasione del Salone d'auto di Shanghai che ha preso il via ufficialmente oggi, l'azienda di Stoccarda ha mostrato il restyling del suo SUV di punta.

La nuova Porsche Cayenne sarà costruita negli stabilimenti di Bratislava, e presenta un corposo restyling sia interno che esterno. In Italia dal prossimo mese di luglio con prezzi a partire dai 92mila euro, la nuova Cayenne trae ispirazione dalla Taycan, a cominciare dai nuovi fari Matrix Led a quattro elementi.



Novità anche per quanto riguarda i passaruota, il cofano e i paraurti, mentre sulla coda troviamo dei nuovi gruppi ottici dalla forma tridimensionale, in linea con il design più attuale. Inediti anche i colori, visto che Porsche ha deciso di introdurre sei tinte aggiuntive, e anche i cerchi in lega di dimensioni da 20 e 22 pollici sono stati completamente ridisegnati.



All'interno, invece, fa bella mostra una plancia ridisegnata totalmente con ben tre display, di cui uno da 12,6 pollici per la strumentazione generale, l'infotainment da 12,3 pollici e quello per il passeggero più piccolo da 10,9 pollici. Novità anche nella console centrale con il cambio automatico che è stato spostato in favore di nuovi vani portaoggetti. Il volante, invece, deriva dalla 911, e non mancano prese Usb-c, ricariche wireless e il sistema Gps: il non plus ultra della tecnologia moderna.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Porsche Cayenne si presenta con tre varianti: la classica, la E-Hybrid e la S. Nel primo caso ci sarà spazio ad un motore 3.0 V6 turbo da 353 CV e 500 Nm, mentre nella S ritorna il V8 con una potenza da 474 cavalli (contro i precedenti 440 del V6). Si tratta di una versione decisamente spinta con i 100 km/h raggiunti in 4,8 secondi e una velocità massima di 267 km/h.



Infine, per quanto riguarda la versione ibrida, abbiamo un V6 da 2,9 litri in abbinamento ad un motore elettrico aggiornato per una potenza totale di 470 cavalli. La batteria ha una capacità di 25,9 kWh e l'autonomia è di 83 chilometri, non male per unhybrid.