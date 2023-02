Nuova Porsche Cayenne immortalata durante il photoshoot: debutto imminente?

Il debutto della nuova Cayenne MY 2024 potrebbe avvenire prima del previsto, dato che Porsche è stata immortalata alle prese con il photoshoot del nuovo maxi-SUV sulle strade di Cape Town, in Sud Africa. Le foto sono state scattate da lontanissimo, ma i nuovi gruppi ottici a LED al posteriore non passano inosservati.

Le immagini postate su Instagram dall’utente wilcoblok mostrano non soltanto la Cayenne in versione standard (quella in tinta scusa), ma anche una Cayenne Coupé in tinta bianca. E ovviamente anche la camera-car non poteva che essere una Cayenne di scorsa generazione, che allo stesso tempo ci permette di vedere con più chiarezza come sul nuovo modello le linee siano più filanti, specialmente nella zona del montante C.

Su entrambe le Cayenne di nuova generazione salta all’occhio la nuova firma luminosa al posteriore, più voluminosa dell’attuale, specialmente nella linea LED che unisce i due gruppi ottici ai lati del retrotreno. E a proposito di illuminazione, in queste immagini non si vede l’anteriore, ma sappiamo che le prossime Porsche Cayenne monteranno i nuovi gruppi ottici LED Matrix HD, che promettono un’illuminazione doppia rispetto alle unità attuali, ma capaci di abbagliare molto meno.

Inoltre sappiamo che tante novità si celeranno sotto alla carrozzeria, con un comparto dinamico che migliorerà ulteriormente offrendo prestazioni migliorate su strada come in offroad, anche grazie all’adozione di nuove sospensioni ad aria a doppia camera. Ci sono ancora tante cose da scoprire sulle nuove Porsche Cayenne e Cayenne Coupé, dunque bisogna pazientare e aspettare il debutto ufficiale, che a questo punto potrebbe essere vicino. Infine ricordiamo che Porsche ha annunciato di essere al lavoro su SUV di lusso elettrico che costerà il triplo di Cayenne.