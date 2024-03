Nuova Porsche Cayenne, elettrica ma non solo: non è il momento di abbandonare il termico

Per quanto Porsche abbia intenzione di accelerare sul percorso che porterà la sua flotta verso la totale elettrificazione, la prossima generazione della Cayenne Coupé non seguirà questo corso, a differenza della sua controparte Macan.

Immagini recenti di un prototipo della Cayenne Coupé hanno confermato che il marchio di Stoccarda ha in programma di continuare a offrire versioni con propulsione a combustione. Questi prototipi sono stati avvistati durante dei test invernali. Questi test si concentrano principalmente sul raffreddamento dei nuovi motori che equipaggeranno la Cayenne Coupé di prossima generazione, prevista per il debutto sul mercato entro il 2027. Le foto spia confermano che Porsche non ha intenzione di abbandonare ancora del tutto il tradizionale motore a combustione.

Attualmente in una fase iniziale di sviluppo, la nuova Cayenne Coupé sembra mantenere le sue dimensioni originali, con modifiche evidenti però al design esterno: il paraurti anteriore sarà completamente ridisegnato, con una griglia centrale più ampia e spessa insieme a prese d'aria più voluminose e dotate di portelli verticali per il sistema di aerodinamica attiva. I fendinebbia sono stati spostati ai lati del paraurti, mentre le aperture inferiori sono state allargate per ospitare i sensori dell'assistenza al parcheggio. Altre modifiche includono cerchi in lega da 21 pollici, simili a quelli della Macan Electric e un sistema di scarico con quattro uscite funzionanti.

Come vi abbiamo già anticipato, la nuova Cayenne Coupé uscirà nel 2027, per quell'anno Porsche ha intenzione di rendere l'80% dei nuovi modelli totalmente elettrici. Tuttavia, la decisione del marchio tedesco di costruire una fabbrica di batterie negli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni in Germania.

