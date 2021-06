La nuova Porsche Cayenne Coupé è il SUV più veloce al Nürburgring

La Cayenne Coupé da 640 CV, attualmente orfana di denominazione ufficiale, sarà la regina dell'imminente gamma rinnovata. Il Super SUV vuole sedurre la clientela dedita a Lamborghini Urus e Audi RS Q8. Porsche è passata dalle parole ai fatti conquistando il record di categoria nel leggendario Nürburgring Nordschleife.

I 20,8 chilometri sono stati percorsi con un tempo di 7 minuti e 38,925 secondi, battendo il precedente record di 7:42.253 appartenuto all'Audi RS Q8. Porsche ha inoltre seguito la procedura ufficiale di Nürburgring GmbH: un notaio ha certificato il record nella categoria "SUV, fuoristrada, furgoni, pick-up".

L'auto scesa in pista è prettamente di serie a parte sedile da corsa e roll-bar. Una procedura standard che garantisce maggior sicurezza al pilota, in questo caso il tedesco Lars Kern. Gli pneumatici Pirelli P Zero Corsa da 22 pollici usati sono gli stessi con cui il SUV uscirà dalle concessionarie di tutto il mondo.

Sotto il cofano anteriore batte un V8 biturbo da 4,0 litri capace di sprigionare 640 CV, privo di assistenza ibrida. La potenza risulta inferiore alla Turbo S E-Hybrid da 680 CV, ma lo sviluppo incentrato su agilità e piacere di guida l'hanno reso il miglior candidato in gamma per percorrere l'Inferno Verde nel minore tempo possibile.

Ricordiamo che l'allestimento sarà esclusivo della versione Coupé, Porsche ha scelto questo corpo vettura per la maggior leggerezza e per il baricentro leggermente più basso. Le sospensioni sono state riviste per garantire maggiore precisione e la veste aerodinamica è stata progettata per l'impiego sportivo. Per saperne di più sul modello manca poco: l'annuncio ufficiale della nuova gamma è atteso entro la fine di giugno.