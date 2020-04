Nuova Porsche Cayenne Coupe GTS spiata sulla neve: V8 e sistemi ADAS in primo piano

I fotografi del portale inglese Auto Express hanno appena beccato sulla neve un prototipo di Porsche Cayenne Coupe GTS nel bel mezzo della neve dei test invernali. Anche se ormai è primavera il Nord Europa permette ancora ai produttori di automobili di stressare per bene queste ultime in temperature davvero rigide.

Questa versione di Cayenne di fascia medio-alta andrà, molto probabilmente entro la fine di quest'anno, a colmare il gap che c'è tra la Cayenne Coupe S da 434 cavalli e la poderosa top di gamma Cayenne Turbo S, che butta sull'asfalto addirittura 542 cavalli di potenza.

Dalle immagini è possibile notare qualche dettaglio interessante, che denota il fatto di trovarci di fronte proprio ad una GTS. Davanti abbiamo un paraurti sicuramente più aggressivo, con prese d'aria più larghe e una piastra para-motore aggiornata. Al posteriore invece si fanno spazio un diffusore ridisegnato e un sistema di scarichi dalle bocche più ampie.

In aggiunta, coloro che acquisteranno questa Cayenne Coupe GTS dovrebbero quasi certamente ritrovarsi di fronte a un SUV dall'assetto ribassato, con barre anti-rollio più rigide, con freni più grossi e capaci e cerchi in lega di colore nero come standard.

Entrando nell'abitacolo invece il SUV tedesco ospiterà l'automobilista con equipaggiamento di alto livello qualitativo e tecnologico. La presenza dei sedili sportivi adattivi è data praticamente per certa, così come la tappezzeria in Alcantara, un nuovo volante sportivo, pedane d'ingresso riviste e finiture in alluminio decorate con il classico badge "GTS".

La potenza deriverà tutta da un possente V8 bi-turbo da 4,0 litri, al momento in utilizzo per la Panamera GTS. Come per la berlina di lusso sospettiamo che anche in questo caso svilupperà 453 cavalli di potenza e 620 Nm di coppia, che rappresentano un importante passo in avanti a giustificare la maggiore spesa rispetto al modello "S".

Al momento Porsche, assieme ad altri produttori, si è schierata a favore degli e-fuel, con la speranza che i motori termici possano restare in circolazione. Parliamo di questo tipo di alimentazione e del quadro generale in un nostro recentissimo speciale.