Nuova Porsche Boxster elettrica catturata nelle nevi: ecco gli scatti inediti

Spiata la nuova Porsche 718 Boxster con dei leak che hanno dell'incredibile. La futura versione della piccola sportiva, infatti, si svela per la prima volta senza alcun camuffamento, anche se in modo ufficioso. Tante le novità, soprattutto per quanto riguarda il motore, ma c'è spazio anche per una sicurezza: la Boxster rimane iconica.

È il sito AutoWeek che riporta le foto spia di quella che sarà con molta probabilità la nuova Porsche 718. Si tratta dell'entry level per quanto riguarda i modelli sportivi, quelli 'puri', della Casa di Stoccarda; insomma, qualcosa che si avvicina alla mitica 911, della quale sono state svelate le linee future (Nuova Porsche 911, nelle ultime foto spia emerge il nuovo posteriore), ma sempre con il dovuto rispetto.

Dunque, le immagini parlano chiaro: ecco la Boxster che verrà, ora completamente svelata, sia per quanto riguarda il design, innovativo per certi punti di vista, sia soprattutto per la sua anima green. Sì, perché questo modello, con buona pace di molti petrolhead amanti delle sportive tutto fumo (ma anche arrosto), in questa sua nuova generazione diventerà anche full electric, ma non solo.

Per la 718, infatti, si prevede un programma simile a quello utilizzato per la Macan, quindi in una prima fase di vita del modello avremo sia motorizzazioni elettriche che termiche. Porsche ha molte ambizioni sulla nuova Boxster; infatti, secondo quanto rivelato dalla fonte, il brand prevede di dare vita alla sua definitiva elettrificazione partendo proprio da questo restyling.

Per quanto riguarda l'estetica, invece, occorre riportare la somiglianza tra il suo frontale e quello della Taycan, modello elettrico appena aggiornato da Porsche, oltre ai nuovi gruppi ottici e al singolare dettaglio sul posteriore, con una firma luminosa verticale.