Nuova Porsche 911, nelle ultime foto spia emerge il nuovo posteriore

Aria di novità in casa Porsche. Il grande e iconico costruttore di Stoccarda sta lavorando a un restyling del suo modello di punta, il più storico, il più amato e senza ombra di dubbio anche il più bramato dagli automobilisti. Insomma, sta lavorando sulla nuova 911 in versione Turbo.

Un progetto ancora top secret, eppure alcune foto spia (pubblicate dal sito motoristico olandese AutoWeek) potrebbero rivelare qualcosa di molto interessante. Partiamo dal presupposto che più di un vero e proprio restyling si tratta di un piccolo rifacimento estetico della vettura, che potremmo definire a tutti gli effetti una vera e propria supercar. Dei piccoli "ritocchini", quindi, che sembrano interessare in modo particolare la parte posteriore del veicolo.

Così la nuova Porsche 911 Turbo (Nuova Porsche 911 2024: l'ultimo spyshot dal Nurburgring), come rivela il magazine online dei Paesi Bassi, è stata leggermente revisionata. Le foto spia presentano una classica Turbo, riconoscibile ovviamente dallo spoiler posteriore, che cambia leggermente anche nella firma luminosa a LED nel retro. Una nuova illuminazione quindi, a quanto pare "più semplice" come la descrive AutoWeek. Cambiano anche gli indicatori di direzione presenti al posteriore, le frecce in poche parole, che sembrano spostarsi verso il centro.

Per quanto riguarda la parte opposta della vettura, nulla cambia. Il frontale, infatti, rimane pressoché identico. Semplice e raffinato, come d'altronde la tradizione della 911 vuole (la Porsche 911 con i fari a scomparsa è semplicemente fantastica). Forse il brand di Stoccarda, secondo quanto rivelato dalla fonte, avrebbe intenzione di adottare un design che strizza l'occhio ai modelli più recenti, come la Panamera o l'aggiornamento della Taycan 2024 con molta più autonomia rispetto al passato.