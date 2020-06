La nuova Porsche 911 Turbo S supera agilmente i 330 km/h di velocità

Prima di addentrarci nella notizia ci teniamo a dire che provare ad emulare il video in alto può non essere la migliore delle idee, in quanto le riprese mostrano un bolide mentre sfreccia ad oltre 300 km/h, seppur legalmente, sull'Autobahn tedesca.

Quella delle immagini l'ultima generazione di Porsche 911 Turbo S, la quale è stata progettata per infrangere ogni record mai raggiunto dalle precedenti 911. Il nuovo modello infatti è il più potente di sempre, e già quando fu presentato prometteva prestazioni incredibili, le quali sono appena state confermate su strada.

I ragazzi del canale YouTube AutoTopNL hanno deciso di portare un esemplare di 911 Turbo S verniciata in un giallo acceso sulla nota autostrada tedesca senza limiti di velocità, ottenendo tra l'altro risultati eccezionali. La vettura non ha affatto esitato a superare i 300 km/h, portandosi addirittura a 332 km/h senza batter ciglio.

Questo è stato possibile grazie a due fattori principali. Il primo è ovviamente il poderoso motore a sei cilindri in linea da 3,8 litri ed equipaggiato con due compressori, il quale è capace di erogare 649 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia che, oltre alla velocità massima eccellente, spedisce la macchina da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Il secondo fattore concerne il "magico" Sistema Aerodinamico adattivo, ideato e sviluppato appositamente per la Turbo S, e che abbiamo spiegato più nel dettaglio non molte settimane fa.

Per portarsi a casa tale mostro è necessario sborsare, sul suolo italiano, una cifra che parte dai 224.559 euro, ma siamo sicuri che i più facoltosi di voi ci abbiano già fatto un pensierino. Per concludere restando all'interno della casa automobilistica tedesca, vi rimandiamo a dei fantastici render i quali provano ad immaginare la prossima generazione di 911 in una chiave piuttosto interessante: la sportiva rappresentata è completamente elettrica, e possiamo assicurarvi che il suo aspetto è assolutamente sbalorditivo.