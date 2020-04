Nuova Porsche 911 Turbo S Cabriolet: caratteristiche e prezzo

Porsche ha diffuso dettagli e prezzo della nuova Porsche 911 Turbo S Cabriolet, la più potente mai creata. A un design iconico e senza tempo si aggiungono prestazioni da capogiro, grazie a un motore boxer da 3.8 litri. Andiamo a scoprire tutti i dettagli tecnici.

Rispetto alla generazione precedente, la scocca della nuova Porsche 911 Turbo S Cabriolet è stata allargata di 45 e 20 mm nella parte posteriore, inoltre sono state introdotte delle alette di ventilazione nella parte anteriore. Il tutto ovviamente per supportare la maggiore potenza del motore, un boxer da 3.8 litri 6 cilindri con due turbocompressori VTG che erogano la bellezza di 650 CV di potenza, con una coppia di 800 Nm.

Una forza impressionante, utile a percorrere lo 0-100 km/h in appena 2,8 secondi, con una velocità massima di 330 km/h. Per la prima volta poi Porsche ha deciso di utilizzare cerchi di dimensioni diversa, 20" 255/35 all'anteriore e 21" 315/30 al posteriore, con sistema PASM per la regolazione elettronica delle sospensioni per il modello con telaio sportivo ribassato di 10 mm. Sportivi anche i sedili, regolabili e con cuciture a vista, con interni che si fregiano di inserti in carbonio, rivestimenti in pelle rossa, dettagli in argento. Ovviamente tutto questo ben di Dio ha un prezzo: 238.467 euro.