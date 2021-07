La nuova Porsche 911 GT3 fa tremare l'Autobahn: il sound è cattivissimo

L'ultima generazione di Porsche 911 si è rivelata un vero portento. Per quanto concerne i numeri stiamo parlando ampiamente della iterazione più potente di sempre, ma le performance effettive sono più sorprendenti di quanto i dati possano comunicare.

La variante 911 GT3 del nuovo bolide non va ad incrementare l'output complessivo, ma attua una serie di modifiche per rendere più costante l'erogazione della coppia. Il sei cilindri in linea da 4,0 litri va a scaricare sull'asfalto ben 509 cavalli di potenza e 469 Nm di coppia grazie ad un sistema a corpi farfallati indipendenti: la responsività è eccezionale e il cambio a doppia frizione e sette rapporti opera in modo fulmineo.

La clip caricata su YouTube da AutoTopNL riesce a restituire il sound davvero stratosferico, che si posiziona di sicuro al top della gamma Porsche per il tono cristallino e l'aggressività. Riguardo le prestazioni dure e pure, il conducente è riuscito a tirar fuori dalla macchina uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,38 secondi, uno 0 a 200 km/h da 10,86 secondi e un quarto di miglio da 11,11 secondi. E' chiaro che l'output non permetta numeri da hypercar, ma il modello si specializza soprattutto sull'abbassare i tempi sul giro. A ogni modo la velocità massima non è affatto da disdegnare: 310 km/h. Più avanti l'uomo a bordo della spotiva è riuscito persino a toccare i 319 km/h a tachimetro, ma il GPS chiaramente più accurato faceva segnare 306 km/h.

Avviandoci a chiudere senza allontanarci dalla casa automobilistica di Stoccarda vogliamo menzionare la Porsche 911 GTR RS Cabriolet finita in vendita poche ore fa, ma in realtà nel listino c'è qualcosa che non quadra. Per i proprietari di Porsche Taycan dobbiamo invece citare il maxi-richiamo inerente la prima sportiva completamente elettrica del marchio: 40.000 potrebbero avere vistosi cali di potenza.