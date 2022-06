Nuova Porsche 911 GT3 RS avvistata ancora una volta al 'Ring: che sound!

Molti appassionati della casa di Zuffenhausen pensavano di vedere la nuova 911 GT3 RS in occasione del Festival of Speed di Goodwood, e invece Porsche non l’ha portata, lasciando tutti a bocca asciutta. La GT3 più speciale di tutte è stata avvistata però tra le colline del Nurburgring, sempre più nuda dai camuffamenti e con un sound da urlo.

Rispetto all’ultima volta infatti il corpo vettura è chiaramente visibile, e mostra soluzioni aerodinamiche più estreme ed elaborate del solito, a partire dall’immensa ala posteriore degna di una vettura da corsa, che si erfe sopra al cofano posteriore sorretta da due supporti a collo di cigno. Molto più elaborata anche la fiancata, in particolare nella zona subito dietro ai passaruota anteriori, che presenta delle pinne aerodinamiche che lasciano intravedere il battistrada degli pneumatici.

Il filmato di CarSpyMedia però, non è soltanto un piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie, nonostante le odierne restrizioni in fatto di emissioni cerchino in tutti i modi di ammutolire le nuove sportive. Il suono del flat-six aspirato è una gioia da ascoltare, e stando alle ultime voci indiscrete potrebbe trattarsi del sound di un nuovo motore dedicato alla 911 GT3 RS, che in questa declinazione dovrebbe diventare da 4.2 litri con un lieve aumento di potenza.

Il debutto della Porsche 911 GT3 RS è più vicino che mai, ma ancora non abbiamo una data ufficiale. Nel frattempo la casa di Zuffenhausen si è fatta perdonare togliendo i veli dalla Porsche 963 LMDh, il prototipo che correrà nella prossima 24 ore di Daytona.