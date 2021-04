La nuova Porsche 911 GT3 è pronta: ecco come scatta da 0 a 100 km/h

Ad ogni generazione di 911, Porsche lancia sul mercato delle specifiche varianti sviluppata appositamente per un preciso ambito. C'era solo da pazientare quindi per l'arrivo in strada della nuovissima Porsche 911 GT3 di ultima generazione, e infatti è appena arrivata.

Come potete notare voi stessi dal video in alto, il bolide sportivo della casa di Stoccarda fa un certo effetto grazie alla sua tonalità in verde acceso e al visibile alettone sulla coda, ma per un modello progettato esplicitamente per le performance in pista, queste ultime vengono prima di ogni altra cosa.

La Porsche 911 Turbo S sotto questo punto di vista è una macchina straordinaria, la quale ha battuto quasi ogni supercar presente sul mercato sul quarto di miglio con una facilità disarmante (eccola mentre asfalta una Lamborghini Huracan Evo Spyder). Se la versione GT3 dovesse pertanto mangiare i chilometri come un'affamato non ne saremmo assolutamente meravigliati.

I ragazzi del canale YouTube Motorsport Magazine si sono lanciati, come era lecito aspettarsi, proprio sulle prestazioni in rettilineo, e in particolare sullo scatto da 0 a 200 km/h. La clip in POV ci ha consentito di dare un'occhiata al cambio PDK, di ascoltare il melodioso sound dall'interno dell'abitacolo e di osservare con attenzione la lancetta dei giri e il tachimetro.

Alla fine dei conti la sportiva tedesca da pista ha segnato una progressione da 0 a 200 km/h particolarmente rapida, anche se non è stata applicata alcuna sovraimpressione utile a calcolare il tempo al millesimo. In linea di massima pare abbia impiegato 9,6 secondi, a differenza della 911 GT3 della precedente generazione, alla quale erano necessari 10,6 secondi.

Nel frattempo il brand di Stoccarda si è immesso parallelamente sul sentiero dell'elettrificazione della gamma di veicoli proprietari, e la Porsche Taycan è rappresenta suo primo modello a zero emissioni. Da parte nostra dobbiamo dire che come avvio non è affatto male, e il successo riscontrato in termini di vendite ha portato alla proposizione dell'intrigante Taycan Cross Turismo.