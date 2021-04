Con la nuova Porsche 911 GT3 ci hanno mentito: è molto più veloce di quanto dichiarato

Pare proprio che stavolta Porsche abbia mentito spudoratamente a tutti i consumatori. Non preoccupatevi però, poiché si tratta probabilmente di un eccesso di modestia: in base ai primi test in strada, pare che la Porsche 911 GT3 di ultima generazione sia molto più veloce di quanto dichiarato dal produttore.

Tale situazione si era verificata anche al debutto della Porsche 911 Turbo S, la quale palesò performance in accelerazione assolutamente fuori di testa. Adesso è il turno della variante da pista GT3 che, nonostante si orienti ovviamente sulle percorrenze in curva e non faccia uso di turbocompressori come gli altri modelli, riesce comunque a mettere in pratica uno scatto rapidissimo.

A dimostrarlo sono stati i ragazzi di Carwow, i quali non hanno perso tempo e hanno immediatamente portato in pista un esemplare per metterlo sotto torchio. Secondo Porsche la macchina con cambio PDK sarebbe in grado di passare da 0 a 96 km/h in 3,2 secondi ma, come potete notare voi stessi dal video in alto, il mostriciattolo ha impiegato appena 3,11 secondi per raggiungere tale velocità.

Per il secondo test Mat Watson ha deciso di disattivare il controllo elettronico della trazione provando a tirare fuori il meglio possibile dagli oltre 500 cavalli che la 911 GT3 sprigiona, ma evidentemente non è affatto facile tenere a bada la sportiva: il pilota ha realizzato uno 0 a 96 km/h da 4,36 secondi.

Il terzo test alla fine ci ha sorpreso più dei precedenti, poiché grazie ai pneumatici riscaldati in precedenza e ai controlli elettronici attivi, Watson ha portato la vettura da 0 a 96 km/h in 2,87 secondi! Se la prima prova avrebbe comunque potuto eccitare gli appassionati, l'ultima li ha di certo mandati in visibilio, soprattutto se prendiamo in considerazione l'output e la filosofia dietro lo sviluppo di un bolide da GT3.

Nel caso in cui voleste approfondire le specifiche tecniche e le caratteristiche della macchina vi rimandiamo alla notizia dedicata, ma in ultimo vogliamo tornare ai modelli stradali annunciando l'arrivo di Android Auto ed Apple CarPlay sulle Porsche 911.