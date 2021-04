La nuova Porsche 911 GT3 impressiona anche Jay Leno

Jay Leno non ha bisogno di presentazioni ormai, ma se il nome vi è nuovo, sappiate che è un autore televisivo americano con una grande passione per i motori, in particolare per auto e moto d’epoca che compra e restaura personalmente. Sul suo canale YouTube analizza e guida le migliori vetture del momento, in questo caso la nuova Porsche 911 GT3.

Il garage/set dei video di Leno dona un fascino incredibile a ogni auto, perché le presenta all’interno del loro habitat ideale, sotto alle luci che ne disegnano le linee e che permettono di contemplarne tutti i dettagli. In questo caso, il tutto viene amplificato dalla protagonista, la nuova 911 GT3, portata da Porsche nella colorazione “puffosa” Shark Blue. A una prima occhiata il presentatore non ha trovato grosse differenze col modello precedente, ma ha notato un corpo vettura visibilmente più largo e il classico spoiler a becco d’anatra che regala un aspetto unico alla vettura.

Durante il video Mr Leno è affiancato da Patrick Long, pilota ufficiale Porsche, che illustra alcune delle modifiche apportate alla vettura, atte al miglioramento generale dell’handling e soprattutto del comportamento dell’anteriore. Nelle fasi finali del video invece ci porta per le strade di Los Angeles, per la prova su strada che è solito fare in tutti i suoi video, sebbene non rappresenti il terreno di prova più adatto per la nuova 911 GT3.

Guidando tra le colline intorno alla città possiamo però rifarci le orecchie col canto del motore 4 litri flat-six della Porsche, che su questo modello eroga 510 cavalli e 469 Nm di coppia, capaci di regalare prestazioni ben superiori a quanto dichiarato dalla casa. Il modello provato nel video montava il cambio automatico PDK di Porsche, ma con la nuova 911 GT3 la casa di Zuffenhausen ha reintrodotto la possibilità di equipaggiare l’auto col cambio manuale.