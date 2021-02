Nuova Porsche 911 GT3: ascoltiamo insieme il suo sound

Porsche rivelerà la sua nuovissima 911 con badge GT all'una di notte del prossimo 17 febbraio, e l'attesa degli appassionati non fa altro che crescere col passare delle ore. Adesso però abbiamo già l'opportunità di ascoltare il fantastico sound della 911 GT3 attesa al debutto per i prossimi mesi.

Il video in alto dura solo pochi secondi, e non fa quasi altro che evidenziare la melodia la quale fuoriesce dal sistema di scarico della sportiva tedesca, ribadendo verso la fine la data e l'ora della presentazione ufficiale.

Si intravvede però la carrozzeria, verniciata in un accattivante tonalità di blu, mentre i cerchi sono dotati di sistema di bloccaggio centrale come le migliori vetture da corsa. Il design generale resta però un mistero, anche se l'alettone posteriore alto ed ampio che appare durante gli ultimi secondi della clip è lo stesso che si è visto su alcuni prototipi negli scorsi mesi.

Porsche, con questa nuova variante GT3, non poteva che concentrarsi sulla migrazione di componenti da pista sulla sua solita 911 stradale. GT3 in effetti non è un semplice acronimo, ma anche la denominazione della categoria nella quale la vettura andrà a competere. Secondo dei report non propriamente verificati, il sound del breve teaser proviene da un sei cilindri in linea aspirato da 4,0 litri, che va ad accrescere la cilindrata rispetto alla 911 "liscia" privandosi della presenza dei compressori.

A quanto pare la macchina incanalerà tutta la sua esuberanza verso le sole ruote posteriori grazie a un rapidissimo cambio a doppia frizione, disponibile sia in soluzione manuale che automatica. Le normi pinze freno infine garantiranno spazi di arresto eccellenti, mentre delle sospensioni apposite si allineeranno all'incremento dell'output complessivo.

Nella spasmodica attesa che ci separa dall'alba del 17 febbraio vi consigliamo di dare un'occhiata a un nuovo brevetto del brand di Stoccarda: è stata depositata una supercar a motore centrale già vista in precedenza. In chiusura, passando alla variante completamente elettrica dell'offerta Porsche, nel corso della giornata di ieri la rapidissima Taycan ha agguantato il record assoluto di velocità al chiuso per un'autovettura stradale.