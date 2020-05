Sarà questa la nuova Porsche 911? Ecco i rendering di una generazione elettrica

La nuova generazione di Porsche 911 è appena arrivata sul mercato, ma a quanto pare qualcuno ha già deciso di voler provare a prevedere il futuro realizzando dei fantastici render concernenti una possibile 911 completamente elettrica.

Il risultato evita entrare nel range dell'impossibile proponendo forme assurde o folli, e infatti come potete notare voi stessi tramite la galleria di immagini in calce, il risultato è davvero apprezzabile. La Porsche rappresentata è ad opera di INVISIVE, a cui facciamo sinceri complimenti.

L'idea dietro la vettura completamente elettrica è quella di provare a proporre una prodotto per l'anno 2035. Il designer ha chiamato 99X la sua creatura, suggerendo chiaramente la proposizione sostitutiva della 911 in chiave elettrica e futuristica.

I ragazzi di InsideEVs si sono complimentati con l'autore come meglio non si può:"Il miglior complimento che possiamo fare a questi rendering è che sembrano esser stati fatti dalla stessa Porsche." Insomma, nonostante il budget non sconfinato a disposizione dell'artista indipendente, sono in molti ad aver apprezzato enormemente i render.

Se nell'arco del prossimo decennio le vetture dovessero essere così belle, siamo certi che una nuova generazione di appassionati crescerà e si espanderà nonostante l'elettrificazione estensiva dei modelli e il conservatorismo espresso da un buon numero di persone. Dal canto nostro già immaginiamo questa 99X mentre sguscia tra le vie della città emettendo a malapena un flebile sound di circuiti elettrici come fossimo immersi in un universo Cyberpunk.

Nel frattempo Porsche ha suggerito un possibile ritorno di una leggerissima sportiva: secondo il boss del design interno l'ipotesi è plausibile. Infine abbiamo da poco scoperto la prima Porsche Taycan incidentata: a poche settimane dal debutto ufficiale un esemplare è già stato ritrovato in pessime condizioni.