Nuova Porsche 911 2024: l'ultimo spyshot dal Nurburgring

La nuova iterazione di Porsche 911 è stata immortalata sul circuito tedesco di Nurburgring senza alcun camuffamento. Si tratta del primo vero avvistamento della nuova 911 che promette di apportare sostanziali cambiamenti (Porsche ha anche ridisegnato i dettagli delle versioni turbo dei propri veicoli).

In questa foto (diffusa dalla pagine Instagram @wilcoblok) si possono notare alcune modifiche al design del paraurti anteriore, con l'introduzione di lamelle verticali nelle prese d'aria, differenziandosi già a primo impatto dall'attuale modello disponibile sul mercato. Ulteriori cambiamenti sono previsti anche per il paraurti posteriore, soprattutto nella parte inferiore, e per le uscite d'aria del cofano motore.

Quanto al motore, al momento non disponiamo di dettagli specifici sulle modifiche previste, tuttavia ci sono voci che suggeriscono la possibilità che Porsche introduca una versione della 911 con un powertrain elettrico.

Si ipotizza che il modello entry-level della storica sportiva tedesca possa montare un propulsore derivato dal classico motore da 4.0 litri, ma con una cilindrata inferiore rispetto alla versione attuale. L'obiettivo, al momento, è quello di conferire una nuova linfa vitale alla 911, combinando un design aggiornato con prestazioni motoristiche ottimizzate (date anche un'occhiata alle precedenti foto scattate alla versione cabrio della nuova Porsche 911 sempre sul circuito di Nurburgring).

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Porsche, la quale presenterà la nuova 911 tra non molto (anche se la data di presentazione è ancora da definirsi).