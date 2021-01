Nuova Peugeot eC01 Crossover, la bici elettrica per la città senza compromessi

Anche in Italia è scoppiata la mania delle biciclette elettriche, sempre più vendute e desiderate. Un boom che riguarda tutta Europa, dove fra qualche anno le nuove e-bike potrebbero superare le automobili. Lo sa bene anche Peugeot, che da tempo offre interessanti modelli: oggi vi presentiamo la nuova e-bike urbana del colosso francese.

Si chiama Peugeot eC01 Crossover ma, come vi abbiamo ampiamente anticipato, non si tratta di una vettura a quattro ruote. Se le ultime 6 e-bike del marchio erano più orientate all’avventura, essendo vere e proprie e-mtb Front e Full Suspension, questa volta parliamo di una bici pensata per l’utilizzo in città.

Disegnata e progettata in Francia, la nuova e-bike presenta un importante tubo verticale che nasconde una batteria da 500 Wh (una bella novità rispetto al passato, nella eC01 infatti la batteria era sul portapacchi posteriore) sufficiente a percorrere fino a 120 km in assistenza, a muovere la bicicletta c’è invece un potente motore centrale Bosch Performance CX, una scelta tutt’altro che scontata per un modello urbano.

Il propulsore elettrico fornisce 63 Nm di coppia, inoltre la bici offre un cambio Shimano Deore a 10 rapporti. Pur essendo una urban e-bike, possiamo comunque definirla Front Suspension, visto che all’anteriore campeggia un importante ammortizzatore, inoltre i freni sono a disco. Un modello di tutto rispetto dunque, che ovviamente richiede un prezzo in linea con le caratteristiche: la Peugeot eC01 Crossover costa 3.199 euro tasse incluse.