Nuova Peugeot E-3008 in un video ufficiale, ora è compatibile con gli incentivi

La nuova Peugeot E-3008 è un modello davvero chiave per Stellantis. Da una parte è la prima vettura a utilizzare la nuova piattaforma STLA Medium, dall’altra può diventare campione di vendite elettriche grazie al recente taglio di prezzo di 7.800 euro. Ora il SUV si mostra in un video ufficiale.

La nuova Peugeot E-3008 può lasciare davvero un segno forte sul mercato italiano, questo però succederà soltanto quando il governo riuscirà ad attivare i nuovi incentivi 2024, probabilmente ad aprile arrivati a questo punto. Un ritardo colossale che sta immobilizzando il mercato elettrico in questo 2024, proprio ora che la E-3008 è diventata compatibile con l’Ecobonus. Il suo prezzo di partenza è infatti 41.980 euro, siamo al di sotto dei 42.700 euro imposti dal governo come tetto massimo per l’accesso agli incentivi.

La gamma si basa su tre propulsori elettrici. Già in vendita abbiamo il modello da 210 CV con 527 km di autonomia dichiarata, successivamente invece arriveranno altre due versioni, a trazione integrale oppure con autonomia fino a 700 km. Ovviamente per chi non volesse l’elettricità c’è sempre la 3008 con motore ibrido da 136 CV. Per ammirare il lavoro svolto dal marchio del Leone potete mandare in play il video ufficiale pubblicato da Stellantis.