Nuova Peugeot E-3008 in dettaglio: batterie, autonomie e potenze! Sarà anche ibrida

L’ottimo 2023 di Peugeot si è concluso con la vittoria del premio Connected Car Award 2023 con il suo Panoramic i-Cockpit, appena lo scorso mese di settembre però abbiamo visto il nuovo SUV E-3008, rivoluzionato profondamente. Oggi vogliamo approfondire le novità del modello.

Peugeot ha un obiettivo: proporre al pubblico la più ampia gamma di auto elettriche di tutti i marchi generalisti in Europa entro il 2025. Per farlo ha deciso di intraprendere una strada coraggiosa: sostituire il suo best-seller 3008 con un SUV fastback elettrico, l’E-3008. Una scelta strategica chiave che porta a evolvere verso l’elettrico un modello che ha venduto più di 1.320.000 unità in 130 Paesi.

Per questo cambio di passo radicale Peugeot ha scelto per E-3008 la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis: è il primo modello del Leone a sfruttare questo pianale. Proprio grazie a questa piattaforma innovativa la nuova E-3008 può raggiungere i 700 km di autonomia e un tempo di ricarica attorno ai 30 minuti, senza ovviamente dimenticare il piacere di guida, le prestazioni, l’efficienza e i servizi connessi. Peugeot E-3008 sarà costruito nello stabilimento francese di Sochaux e sarà commercializzato da febbraio 2024 negli allestimenti Allure e GT più 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice. Tre invece i propulsori elettrici disponibili: 210 CV Standard Range, 230 CV Long Range, 320 CV Dual Motor AWD (a trazione integrale). Pur essendo un progetto nato per l’elettricità, in alcuni mercati (tra cui pensiamo ci sia anche quello italiano) la nuova 3008 sarà disponibile anche con due propulsori ibridi.

Tornando all’elettrico, la variante da 210 CV vanta fino a 525 km di autonomia, stesso range della versione a 320 CV AWD; la variante Long Range da 230 CV arriva invece a 700 km. Le versioni a due ruote motrici (FWD) erogano 343 Nm di coppia, mentre quella AWD ha anche 166 Nm aggiuntivi sul posteriore. Le batterie funzionano a 400 V con composizione chimica NMC (le differenze fra le batterie NMC e LFP), i dispositivi elettrici invece funzionano ancora a 12 V (mentre sappiamo che Elon Musk ha inviato a tutti gli schemi a 48 V del Cybertruck). Le varianti FWD avranno 73 kWh di energia, mentre la AWD 98 kWh. A massimizzare l’efficienza della vettura troviamo anche una pompa di calore, mentre la batteria viene venduta con 8 anni di garanzia o 160.000 km (con almeno il 70% della capacità residua in questo arco di tempo).

Chiudiamo con la ricarica: di base la ricarica AC avviene tramite un charger da 11 kW, in opzione però si può arrivare a 22 kW, cosa che vi consigliamo caldamente di opzionare. In DC la nuova E-3008 arriva a 160 kW, significa che presso colonnine HPC si va dal 20% all’80% in 30 minuti con le versioni FWD. Peugeot ha anche implementato la funzione V1G/Smart Charging, che regola il tempo e la potenza di carica in funzione delle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica, la V2L per caricare altri dispositivi a 3 kW/16 A, la Plug & Charge per connettere l’auto alla colonnina senza app o tessere, la frenata rigenerativa su 3 livelli. Non conosciamo ancora dettagli, invece, per le due motorizzazioni ibride che saranno disponibili solo in alcuni mercati. Per maggiori info l’appuntamento è rinviato all’inizio del 2024.