Nuova Peugeot e-208, la gemella della Lancia Ypsilon avrà anche la versione PSE

Peugeot introdurrà la terza generazione della storica berlina cittadina 208 nel 2026. Sarà completamente elettrica e sostituirà l'attuale versione del 2019. Tuttavia non sarà una sostituzione diretta, bensì una "strada alternativa" e parallela, dal momento che anche l'attuale versione Mild Hybrid subirà un restyling in futuro.

La futura Peugeot 208 elettrica si baserà sulla piattaforma tecnica STLA Small di Stellantis, evoluzione della già presente e-CMP della 208 attuale. Questa piattaforma consentirà l'implementazione dello sterzo by-wire, che è privo di collegamenti meccanici tra ruote e volante; questa novità è stata introdotta attraverso il concept Peugeot Inception presentato a Las Vegas all'inizio di quest'anno. Anche se non abbiamo render o immagini, anche gli interni subiranno una significativa evoluzione, ma manterranno lo stesso lo stile distintivo dell'i-Cockpit introdotto nel 2012.

La nuova Peugeot 208 del 2026 ospiterà al suo interno una batteria di grandi dimensioni che però non comprometterà lo spazio per la ruota di scorta e per il volume del bagagliaio. Come le versioni elettriche di altri modelli del gruppo, come la Lancia Ypsilon HPE del 2025 e la futura DS3 "Performance", la Peugeot e-208 offrirà una potenza complessiva di 240 CV, trazione integrale e un telaio con carreggiate allargate; verrà infine introdotta una variante Peugeot 208 PSE.